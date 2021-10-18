الكنيست الإسرائيلي يحي ذكرى إسحاق رابين ولابيد يتهم أعضاء اليمين بأنهم "أحفاد قاتله"

أحيا الكنيست الإسرائيلي، ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، وأثارت كلمة وزير الخارجية يائير لابيد ضجة خلال جلسة الهيئة العامة، بعد أن وصف أعضاء اليمين بأحفاد قاتل رابين.

وقال لابيد في كلمته: "الأحفاد الأيديولوجيون ليغئال عمير (الذي اغتال رابين) يجلسون اليوم في الكنيست.. التحريض اليوم يشبه التحريض في ذلك الوقت، الأحفاد الأيديولوجيون لعمير يجلسون اليوم في الكنيست".

وأضاف: "قوميون متطرفون هم ليسوا وطنيين، القومية المتطرفة ليست حب الوطن، هي محاولة للابتزاز عن طريق التهديدات".

من جانبه، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنه يأمل أن "نكون تعلمنا منذ جريمة القتل حجم خطورة العنف والذي يعتبر خط أحمر واضح وقطعي، آمل أننا تعلمنا أنه يحظر إسكات جمهور كامل في مجتمعنا".

واعتبر أنه "ليس اليمين الذي قتل رابين وليس المتدينون. يغئال عمير هو من قتل رابين. درس القتل يجب أن يعلمنا كيفية إدارة النقاش بين اليمين واليسار"، مضيفا: "بأي حال وبأي شرط لا يعتدي أحد على أخيه".

أما رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، فذكر بتصريحات سابقة لرابين، وقال: "رابين قال إن هناك قدس واحدة، هي كانت لنا، هي لنا اليوم وستبقى لنا، يجب أن نقول هذا بصوت مرتفع وواضح لأصدقائنا في الولايات المتحدة".

وشدد على أنه "بعد أن عملنا وأحضرنا الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل واحضرنا لها السفارة، يجب أن نقف بحزم أمام كل محاولة بالمساس بمكانة القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل من خلال المساومة على فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس".

وأضاف: "رابين قال إنه لن يكون للفلسطينيين دولة وإنما اقل من دولة وأن الحدود الأمنية لدولة إسرائيل ستقام بغور الأردن في معناها الواسع".

المصدر: i24news