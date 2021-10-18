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لافروف: على الناتو إذا أراد التواصل مع روسيا أن يفعل ذلك عبر سفيرنا في بروكسل

لافروف: روسيا تعلق عمل بعثتها لدى الناتو

أخبار العالم

لافروف: روسيا تعلق عمل بعثتها لدى الناتو
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

يتبع..

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