لافروف: روسيا تعلق عمل بعثتها لدى الناتو
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.
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