عبد اللهيان: بلادنا تدعم الرئيس الفنزويلي ومادورو سوف يزور طهران قريبا

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده تدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، و المؤسسات الشرعية في فنزويلا.

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وأضاف عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفنزويلي سوف يزور طهران قريبا و سيتم الاتفاق على معاهدة التعاون بين البلدين لمدة 20 عاما.

وتابع وزير الخارجية الإيراني، "وصلنا إلى مرحلة متقدمة في التعاون بين البلدين حيث أصبحت البضائع الإيرانية في متناول يد الشعب الفنزويلي".

وقال "نوجه القطاع الخاص للتوجه التعامل مع فنزويلا كفرصة اقتصادية جديدة"

من جهته قال وزير الخارجية الفنزويلي: "أزور إيران في أول زياراتي الخارجية، طهران صديق استراتيجي لكاراكاس".

وتابع بلاسينسيا: "محادثاتنا اليوم كانت مهمة و بالتأكيد سوف تساعد بتحسين ظروفنا الاقتصادية و تعود بالفائدة على الشعبين"

وأشار وزير الخارجية الفنزويلي، إلى أن مندوب فنزويلي تعرض للخطف على يد الولايات المتحدة، ونقدر الموقف الإيراني في إدانة هذه العملية.

المصدر: RT