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إيران: نأمل تطوير العلاقات مع مصر

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إيران: نأمل تطوير العلاقات مع مصر
Reuters Raheb Homavandi
علما إيران ومصر
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، أن طهران تأمل تطوير العلاقات مع القاهرة.

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وكان مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، قد أشار إلى أن "تحسن علاقة طهران مع السعودية مستقبلا، سينعكس إيجابا على علاقاتها مع عدد كبير من دول الخليج وشمال إفريقيا"، موضحا أن "بعض دول المنطقة كمصر والسودان والمغرب وغيرها قطعت علاقاتها معنا بعد القطيعة التي حصلت بيننا وبين السعوديين".

وأضاف : "علاقتنا مع مصر ستتحسن قطعا في حال نجحت مباحثاتنا مع السعودية..نحن نبذل المساعي لتحسن العلاقة مع القاهرة كما نطمح بأن تكون لدينا علاقات ودية مع المغرب التي بادرت بقطع العلاقة معنا لأسباب لا أساس لها من الصحة".

وتحدثت تقارير عن وجود بوادر في تحسن العلاقات بين السعودية وإيران المقطوعة منذ أكثر من 5 سنوات، لكن تطبيع العلاقات يحتاج إلى مزيد من العمل لتخفيف التوترات.

المصدر: RT

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