أستراليا.. تحصين مئات من دببة الكوالا ضد عدوى "الكلاميديا"

شرعت أستراليا في تحصين حوالي 400 من دببة الكوالا ضد مرض "الكلاميديا" ​ضمن تجربة يقول الباحثون إنهم يأملون في أن تلعب دورا مهما في حماية على هذه الحيوانات من خطر الانقراض.

وانتشرت عدوى "الكلاميديا"​، وهو مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويوجد أيضا في البشر، على نطاق واسع بين دببة الكوالا الأسترالية، مما أثر على نصف الحيوانات في بعض المناطق.

وقالت أمبر جيليت، الطبيبة البيطرية بمستشفى أسترالي مختص بالحيوانات البرية ومنسقة البحث، في بيان مع بدء التجربة إنه "مرض شرس يسبب التهاب الملتحمة والتهابات المثانة والعقم في بعض الأحيان".

ويقول الباحثون إن هذا المرض البكتيري، الذي يمكن أن ينتقل من الأمهات إلى حديثي الولادة، يمكن أن يسبب العمى أيضا.

ومن المقرر أن يتلقى كل حيوان من دببة الكوالا جرعة واحدة من اللقاح وسيتم تزويده بشريحة إلكترونية دقيقة قبل إطلاقه في البرية.

المصدر: "رويترز"