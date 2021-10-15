بايدن يعلن عن تقديم لقاحات جديدة مضادة لـ"كورونا" لإفريقيا عند استقباله الرئيس الكيني

انتهز جو بايدن فرصة استقبال نظيره الكيني، أوهورو كينياتا، بواشنطن ليعلن أمام أول رئيس دولة إفريقي يدعوه إلى البيت الأبيض عن تبرعات أمريكية جديدة من اللقاح ضد كورونا لقارة إفريقيا.

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وقال بايدن، إن الولايات المتحدة سترسل 17 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون إلى الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى خمسين مليون جرعة أرسلت من قبل إلى الاتحاد.

وتعهدت واشنطن بالتبرع بأكثر من 1.1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لأكثر البلدان فقرا.

وأكد بايدن أنه "مصمم على تعزيز علاقاتنا مع كينيا والدول الإفريقية بشكل عام".

من جهة أخرى، قال بايدن "سنتحدث أيضا عن تعزيز الشفافية المالية".

يأتي ذلك بعيد كشف "وثائق باندورا"، التحقيق الواسع الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، خصوصا أن الرئيس كينياتا - الذي يقول إنه يريد محاربة الفساد - يمتلك سرا مع ستة أفراد من عائلته شبكة من 11 شركة أوفشور تبلغ قيمة أصول واحدة منها 30 مليون دولار.

وأمام الصحافيين، أشار جو بايدن أيضا إلى رغبته في التحدث مع الرئيس الكيني حول طريقة "تعزيز الأمن والسلام" في القرن الإفريقي خصوصا، المنطقة غير المستقرة في القارة.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى الرغبة في مناقشة قضايا البيئة والتغير المناخي.

في هذا الصدد، أكد أوهورو كينياتا، الذي كان من محاوريه قبل جو بايدن رئيسان أميركيان آخران هما باراك أوباما ودونالد ترامب، أن القارة الإفريقية هي المنطقة التي "تسبب أقل انبعاثات، لكنها تدفع الثمن الأكبر" لتغير المناخ.

وأبدى الرئيس الكيني رغبته في التباحث مع جو بايدن في قضايا التجارة .

وكانت إدارة ترامب السابقة قد بدأت مفاوضات مع كينيا بشأن عقد اتفاقية تجارة حرة. لكن نيروبي تقول إن فريق جو بايدن لم يستأنف المفاوضات في الوقت الحالي.

وتشعر كينيا بالقلق مع اقتراب موعد انتهاء اتفاق يعفي صادراتها إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية إلى حد كبير في نهاية 2025.

من جانبها، تنظر واشنطن بقلق إلى النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين منافستها الكبرى في إفريقيا.

المصدر: أ ف ب