روسيا وإيران تؤكدان التصميم المتبادل على استئناف مفاوضات فيينا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تصميم روسيا وإيران على استئناف المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا في أسرع وقت ممكن.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الطرفين نسقا خلال المكالمة، التي جرت بمبادرة من الطرف الإيراني، "المواقف من القضايا المحورية للأجندة الثنائية التي جرى بحثها خلال محادثات الوزيرين في موسكو يوم 6 أكتوبر".

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي، حيث تم، حسب البيان، "التأكيد أن إحياء الصفقة النووية بصيغتها الأصلية المتوازنة يمثل سبيلا وحيدا لضمان حقوق ومصالح كل الجهات ذات الشأن".

وأشار لافروف وعبد اللهيان إلى التصميم المتبادل لاستئناف المشاورات حول الاتفاق النووي في فيينا بأسرع وقت ممكن.

واستضافت فيينا منذ أبريل 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وجرت المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي وواشنطن سبق أن أكدا مشاركة الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

وتوقفت المفاوضات لاحقا في ظل التغيرات في السلطة التنفيذية في إيران على خلفية الانتخابات الرئاسية في أغسطس، التي فاز فيها المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي.

المصدر: RT