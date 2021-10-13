سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية تتعرض لحادث في البحر الأسود

ذكرت الخدمة الصحفية للبحرية الأوكرانية، الأربعاء، أن سفينة تابعة للقوات البحرية الأوكرانية تعرضت لأضرار في البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في بيان الخدمة: "نتيجة للتدهور الحاد في الأحوال الجوية، تعرضت سفينة تابعة للأسطول الوطني لحادثة نشأ عنها إطلاق حالة طوارئ".

وأضاف: "بعد تقييم الوضع، تقرر تثبيت السفينة لضمان تنفيذ اجراءات إزالة الضرر".

وأشارت البحرية إلى أنه "لضمان إجراء عمليات البحث والإنقاذ، تم نشر مركز مراقبة دعم البحث والإنقاذ".

وأوضحت: "شارك في العملية 8 سفن وقوارب وأربع طائرات.. وبفضل الإجراءات المنسقة والواثقة لطاقم السفينة، تم السيطرة على الوضع وإعادة الطاقم بسلام إلى قواعده".

ووفقا لنائب رئيس فصيل التضامن الأوروبي، اللواء ميخائيل زابرودسكي، فإن "السفينة تعرضت للحادث عندما غمرت المياه مقصورتان على الأقل فيها".

وبحسبه فإن (بالتا) سفينة صغيرة من حيث أبعادها الرئيسية، إذ يبلغ طولها أقل من 70 مترا، وتتمثل المهمة الرئيسية لها في تنفيذ تدابير خاصة من أجل تقليل الحقول المغناطيسية الخاصة بالسفن الحربية وسفن الدعم التابعة للبحرية الأوكرانية.

ويتألف طاقم السفينة من 45 فردا، وتم بناؤها في حوض بناء السفن في مدينة غدانسك البولندية في عام 1987.

المصدر: "نوفوستي"