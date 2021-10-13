أثناء بث تعليمي.. طالب من بريست في بيلاروس يكتب ملاحظة حول تفخيخ نزل الطلاب

أكدت وزارة الداخلية في بيلاروس، الأربعاء، أن أحد المشاركين في بث تعليمي من مدينة بريست، كتب ملاحظة حول تفخيخه نزلا للطلاب.

وجاء في بيان الوزارة: "حدد موظفو إدارة الجرائم الإلكترونية بمديرية الشؤون الداخلية التابع للجنة التنفيذية الإقليمية في بريست شخصا (21 عاما) من سكان المدينة، قام وخلال البث بنشر تعليق حول عبوة ناسفة في نزل الطلاب".

وأضافت: "تم احتجاز الشخص والتحقيق معه، كما وأجرت قوات الأمن عمليات تفتيش للمبنى المذكور".

وأشارت إلى أنه "فور ورود البلاغ من إدارة جامعة بريست الحكومية التقنية، وصل خبراء المتفجرات على وجه السرعة إلى مكان الحادث. وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، ليتبين فيما بعد أن البلاغ كاذب".

وأوضحت: "أثناء التحقيق مع الشخص المذكور أعترف بأنه كان يقصد المزاح فقط"، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ويفرض القانون في بيلاروس، على مقدمي البلاغات الكاذبة المتعمدة سداد تكاليف الوكالات الحكومية لمنع تهديد غير موجود والتكاليف المرتبطة بتعطيل عمل المؤسسات والمنظمات، كما ينص القانون الجنائي على عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات.

المصدر: "نوفوستي"