وزيرة إسرائيلية: سننشر خطة لإقامة تجمعات سكانية جديدة في النقب والجولان

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إييليت شاكيد، "سننشر قريبا خطة واسعة النطاق لإقامة تجمعات سكانية جديدة في النقب وتجمعين جديدين في هضبة الجولان إلى جانب توسيع القرى الموجودة".

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وفي سياق نقاش أجرته لجنة المالية البرلمانية بشأن ميزانية وزارة الداخلية الإسرائيلية، أضافت شاكيد أنه "سيتم توظيف المزيد من الأموال للإدارة المدنية في يهودا والسامرة لتسريع وتيرة تطوير التجمعات السكنية هناك".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صرح مطلع الأسبوع الجاري، بأن هدف الحكومة مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان، ليبلغ مئة ألف مواطن، وإقامة تجمعين سكنيين جديدين فيها.

وفي مؤتمر نظمته صحيفة "ماكور ريشون" في الهضبة يوم الاثنين، قال بينيت إن "الحكومة ستعقد الشهر المقبل جلسة للمصادقة على خطة وطنية بهذا الخصوص"، موضحا أن "الجولان ذخر استراتيجي لدولة إسرائيل وسيبقى تحت سيادتها".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"