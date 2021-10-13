كندا ستستقبل 40 ألف لاجئ من أفغانستان

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده ستستقبل 40 ألف لاجئ فروا من أفغانستان.

وكتب ترودو، في تغريدة على تويتر: "ستستضيف كندا 40 ألف لاجئ من أفغانستان، ونشجع الآخرين على تكثيف دعمهم لإعادة التوطين الآمن للاجئين".

في وقت سابق، قال وزير الهجرة في كندا ماركو مينديسينو، إن هذه الدولة ستستقبل أكثر من 20 ألف مواطن أفغاني من الفئات الأكثر ضعفا.

Canada is welcoming 40,000 refugees and we’re urging others to step up their support to safely resettle refugees, too. More on Canada’s response and the steps we’re taking to support people in Afghanistan here: https://t.co/4V5h3FC8jm — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 12, 2021

في الشهر الماضي، تعهدت شركات "أمازون" و"تشوباني" و"يو بي إس" وأكثر من 30 شركة أخرى، بتعيين وتدريب اللاجئين الذين فروا من أفغانستان إلى الولايات المتحدة.

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وأعلنت هذه الشركات، أنها ترغب في مساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة، على الاندماج في الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي