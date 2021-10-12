 
مباشر

إيران وسوريا والوضع في غزة على طاولة بلينكن ونظيريه الإسرائيلي والإماراتي

أخبار العالم

إيران وسوريا والوضع في غزة على طاولة بلينكن ونظيريه الإسرائيلي والإماراتي
Reuters EDGARD GARRIDO
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhsm

أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي يوم الأربعاء مواضيع إيران وسوريا والوضع في غزة وغيرها.

وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي حول لقاء بلينكن مع وزيري الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في واشنطن يوم الأربعاء، إنه "سيتم بحث القضايا التي تثير قلقا لدينا في المنطقة".

إقرأ المزيد
مسؤول في الخارجية الأمريكية: واشنطن تأمل بتوسيع
مسؤول في الخارجية الأمريكية: واشنطن تأمل بتوسيع "اتفاقات أبراهام" بين إسرائيل وجيرانها

وأوضح أن "بينها إيران وسوريا والتنمية الاقتصادية"، مضيفا أن الوزراء سيبحثون أيضا العلاقات مع الصين وتنفيذ "اتفاقيات أبراهام" والوضع في قطاع غزة.

وأكد المسؤول أن إدارة بايدن تؤيد حل الدولتين، مشيرا مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة "تدعم إسرائيل في محاربة الإرهاب"، وأن بلينكن سيبحث مع لابيد مسألة تحديث نظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا