شركة الملاحة الإيرانية: الصين منعت سفننا من التردد على أهم موانئها
Reuters
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قال مدير شركة الملاحة البحرية الإيرانية محمد رضا مدرسي خياباني يوم الثلاثاء، إن بكين منعت منذ العام الماضي إرساء السفن الإيرانية في الموانئ الصينية.
وأكد محمد رضا مدرسي خياباني أن إيران لا يمكنها حاليا التردد على هذه الموانئ.
وتابع قائلا خلال حفل إحياء ذكرى اليوم البحري العالمي: "حاليا لا نستطيع السفر إلى الموانئ المهمة في الصين".
المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني
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