مقتل أربعة أشخاص في انهيار منجم فحم بالصين

قالت السلطات المحلية في مقاطعة شانشي بشمال غرب الصين، في بيان اليوم، إن أربعة لقوا أشخاص مصرعهم، في انهيار بمنجم فحم في المنطقة.

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة أربعة عمال آخرين بجروح.

وذكرت السلطات، أن الحادث وقع الاثنين في حوالي الساعة 13.50 بالتوقيت المحلي (8.50 بتوقيت موسكو)، عندما حدث انهيار جزئي في منجم هوجياخه التابع لشركة "شانشي مي بينتشانغ".

وبحلول الساعة 18.00 (13.00 بتوقيت موسكو)، انتهت أعمال الإنقاذ وتم إرسال المصابين إلى المستشفى.

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وعند الساعة 22.00 (17.00 بتوقيت موسكو) من يوم الاثنين، توفي أربعة أشخاص في المستشفى، ويتم علاج أربعة آخرين بإصابات خطيرة.

وتقوم الهيئات الأمنية ذات العلاقة، بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي