مستخدمو "إنستغرام" يشكون من أعطال في التطبيق
Reuters Dado Ruvic
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أفاد موقع "Downdetector" المتخصص في مراقبة الأعطال وانقطاع الاتصال بموارد الإنترنت، بأن عطلا أصاب تطبيق "إنستغرام".
وأشار الموقع إلى أن "عددا من المستخدمين يشكون من أعطال ومشاكل في خدمات التطبيق".
ولفت إلى أنه تم الإبلاغ عن هذه المشاكل من قبل المستخدمين في الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وكندا وروسيا.
وتوقف بالكامل عمل Instagram و Facebook و WhatsApp في 4 أكتوبر الحالي، لـ6 ساعات.
المصدر: "نوفوستي"
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