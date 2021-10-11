 
مباشر

مستخدمو "إنستغرام" يشكون من أعطال في التطبيق

أخبار العالم

مستخدمو
Reuters Dado Ruvic
تطبيق إنستغرام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhh6

أفاد موقع "Downdetector" المتخصص في مراقبة الأعطال وانقطاع الاتصال بموارد الإنترنت، بأن عطلا أصاب تطبيق "إنستغرام".

وأشار الموقع إلى أن "عددا من المستخدمين يشكون من أعطال ومشاكل في خدمات التطبيق".

ولفت إلى أنه تم الإبلاغ عن هذه المشاكل من قبل المستخدمين في الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وكندا وروسيا.

وتوقف بالكامل عمل Instagram و Facebook و WhatsApp في 4 أكتوبر الحالي، لـ6 ساعات.

المصدر: "نوفوستي" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا