بوتين يهنئ شالنبرغ بتولي رئاسة الحكومة النمساوية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة لألكسندر شالنبرغ بمناسبة توليه منصب مستشار (رئيس حكومة) النمسا، وفق ما أورد المكتب الإعلامي للكرملين اليوم الاثنين.

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وجاء في بيان للمكتب: "العلاقات بين روسيا والنمسا تحمل طابعا بناء تقليديا. آمل أن يساهم عملكم على رأس الحكومة في مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لصالح شعبينا وبما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية"​​​.

وسابقا اليوم أدى ألكسندر شالنبرغ، إلى جانب وزير الخارجية النمساوي الجديد ميخائيل لينهارت اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة ألكسندر فان دير بيلن.

وجاء ذلك بعد أن أقال فان دير بيلن سيباستيان كورتس، الذي لم يحضر الحفل، من مهامه كمستشار، وأعفى شالنبرغ من منصب وزير الخارجية.

المصدر: "سبوتنيك"