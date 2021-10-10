كندا.. مقتل شخص في حادثة إطلاق نار

ذكرت قناة "سي تي في" الكندية، الأحد، أن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار على ملهى ليلي في مدينة كالغاري بكندا.

وأشارت القناة، إلى أن "رجلا في الـ30 عاما من العمر نقل إلى المستشفى وهو مصاب بطلق ناري، لكنه توفي بعدها متأثرا بجراحه".

وتابعت: "تم نقل رجل آخر إلى المستشفى وعليه أثار إصابة بأعيرة نارية، ولا شيء يهدد حياته".

المصدر: RT