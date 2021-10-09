إطلاق سراح راهبة كولومبية خطفها مسلحون في مالي عام 2017
AFP
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أعلنت الرئاسة في مالي في بيان، السبت، إطلاق سراح راهبة كولومبية خطفها مسلحون عام 2017 في البلاد.
واختطفت الراهبة غلوريا سيسيليا نارفايس، التي كانت تعمل في مركز للرعاية الصحية في منطقة كارانغاسو جنوب مالي، في فبراير عام 2017، على أيدي مسلحي "جبهة تحرير ماسينا"، وهي جماعة على صلة بتنظيم "القاعدة".
المصدر: "رويترز"
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