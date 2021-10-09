جورجيا.. تقرير تلفزيوني يكشف طريقة دخول ساكاشفيلي البلاد

نشرت قناة "متافاري آرخي" الجورجية تقريرا يتعلق بطريقة الدخول غير الشرعي للرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي إلى البلاد.

وفقا للتقرير فإن "ميخائيل ساكاشفيلي اجتاز الحدود على العبارة (فيلنيوس) إلى ميناء بوتي، وبعد ذلك زار مدن أباش وباتومي وكوتايسي والعاصمة تبليسي".

وأضاف: "غادرت العبارة (فيلنيوس) أوكرانيا في الـ28 من سبتمبر الماضي، والتي يملكها آلغوج تسوماي المتورط في القضية، في الطريق إلى تبليسي".

وبحسب التقرير التلفزيوني، لم يكن لدى الحكومة أي معلومات عن وجود ساكاشفيلي في البلاد منذ وصوله، كما صرحت بذلك السلطات، وأنها فتحت تحقيقا بعد أن نشر ساكاشفيلي مقاطع فيديو تم تصويرها في مدينة باتومي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الفيديو الذي نشره ساكاشفيلي، إشارة إلى أنه "وصل جورجيا عبر دولة ثالثة بمساعدة أصدقاء أجانب، وأنه كان يخطط للسفر إلى البلاد بالطائرة في الـ2 من أكتوبر من أذربيجان، لكنه قرر الوصول بطريقة أخرى، بعد أن أحبط مؤسس حزب الحلم الجورجي الحاكم بيدزينا إيفانيشفيلي ورئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي هذه الخطط".

ووفقا لقناة "بيرفيلي" التلفزيونية، والتي تنشر أيضا تقارير حول القضية، فإن "هناك شاحنة منتجات ألبان على العبارة، وأن ساكاشفيلي كان مختبئا في حجرة التهوية في الشاحنة، وأنه قضى هناك 48 ساعة".

المصدر: "نوفوستي"