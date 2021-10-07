CIA تنشئ مركزا خاصا لمواجهة "تحدي الصين العالمي"

أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز عن إنشاء مركز خاص للتعامل مع "التحدي العالمي الذي تشكله الصين".

وذكرت CIA في بيان أصدرته اليوم الخميس أن "مركز المهام الخاصة بالصين" (CMC) سيعمل على "التعامل مع التحدي العالمي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية والذي يطال جميع المجالات التي تنفذ فيها الوكالة مهامها".

Director Burns announces changes to best position #CIA for current and future national security challenges. — CIA (@CIA) October 7, 2021

وشدد بيرنز، حسب البيان، على أن هذا التحدي المزعوم قائم من قبل حكومة الصين ليس شعبها، قائلا إن المركز الجديد معني بتنسيق رد الوكالة الجماعي على هذا التحدي و"توحيد العمل الاستثنائي الذي تؤديه CIA ضد هذا الخصم الرئيسي".

وقال بيرنز: "سيواصل CMC تعزيز عمله الجماعي على أكبر خطر جيوسياسي نواجهه في القرن الـ21، وهو حكومة صينية تزداد عدوانية".

وتعهد بيرنز، حسب البيان، بأن CIA ستواصل التركيز بشدة على مخاطر كبيرة أخرى، منها "روسيا عدوانية" و"كوريا شمالية استفزازية" و"إيران معادية"، ناهيك عن محاربة الإرهاب.

ويأتي ذلك لدى إعلان بيرنز اليوم حزمة من التعديلات في هيكل CIA ومناهجها، بناء على نتائج عمليات المراجعة الاستراتيجية التي أطلقها في الربيع الماضي، وذلك بغية زيادة قدرات الوكالة على التعامل مع "التحديات الحالية والمستقبلية للأمن القومي الأمريكي".

المصدر: RT