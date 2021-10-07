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المجلس العسكري الحاكم في غينيا يعين محمد بيافوغي رئيسا للوزراء

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المجلس العسكري الحاكم في غينيا يعين محمد بيافوغي رئيسا للوزراء
Reuters ZB
الرئيس الانتقالي الجديد في غينيا الكولونيل مامادي دومبويا رفقة زوجته ووالدته
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عين الرئيس الانتقالي الجديد في غينيا، الكولونيل مامادي دومبويا، الشخصية المخضرمة في مجال التنمية محمد بيافوغي رئيس وزراء انتقاليا، بحسب ما أعلنت السلطات مساء الأربعاء.

وقال التلفزيون الحكومي نقلا عن مرسوم رئاسي إن بيافوغي (68 عاما) "المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة، عُين رئيسا لوزراء المرحلة الانتقالية ورئيسا للحكومة". 

وبتعيين بيافوغي الذي يفتقر إلى الخبرة الوزارية لتولي رئاسة الحكومة، يكون الكولونيل دومبويا قد اختار شخصا بعيدا عن السياسة الداخلية وخلافاتها، وفق ما أكدته وكالة "فرانس برس".

وتولى دومبويا منصبه رئيسا مؤقتا للبلاد مطلع الشهر الجاري، بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في 5 سبتمبر الماضي.

المصدر: "أ ف ب"

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