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بالفيديو.. لحظة إطلاق نار داخل ثانوية بولاية تكساس الأمريكية

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بالفيديو.. لحظة إطلاق نار داخل ثانوية بولاية تكساس الأمريكية
إطلاق نار في تكساس
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يمكن من خلاله سماع صوت طلقات نارية داخل أحد فصول ثانوية "تيمبرفيو" بولاية تكساس الأمريكية.

وكانت الشرطة الأمريكية قالت إنها تحقق حاليا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن تسجيل إصابات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة قولها إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية + RT

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