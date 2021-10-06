 
مباشر

ناشطون يقتحمون عرض أزياء لدار لويس فيتون في باريس (فيديو)

أخبار العالم

ناشطون يقتحمون عرض أزياء لدار لويس فيتون في باريس (فيديو)
AFP
ناشطون يقتحمون عرض أزياء لدار لويس فيتون في باريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg0y

أقدمت مجموعة من النشطاء، أمس الثلاثاء، على اقتحام عرض أزياء لدار لويس فيتون في باريس حاملين لوحات كتب عليها "زيادة الاستهلاك = الانقراض".

وتم اعتقال شخصين اثنين من أصل 30 ناشطا من منظمة "Extinction Rebellion" و"Friends of the Earth" و"Youth For Climate" تواجدوا في المكان.

وطالب النشطاء الحكومة بفرض "خفض فوري لمستويات الإنتاج في القطاع بينما تم تسويق 42 قطعة ملابس للفرد في فرنسا عام 2019".

وهذا العرض الأول لدار الأزياء المشهورة أمام الجمهور بعد أزمة الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا