ناشطون يقتحمون عرض أزياء لدار لويس فيتون في باريس (فيديو)

أقدمت مجموعة من النشطاء، أمس الثلاثاء، على اقتحام عرض أزياء لدار لويس فيتون في باريس حاملين لوحات كتب عليها "زيادة الاستهلاك = الانقراض".

وتم اعتقال شخصين اثنين من أصل 30 ناشطا من منظمة "Extinction Rebellion" و"Friends of the Earth" و"Youth For Climate" تواجدوا في المكان.

وطالب النشطاء الحكومة بفرض "خفض فوري لمستويات الإنتاج في القطاع بينما تم تسويق 42 قطعة ملابس للفرد في فرنسا عام 2019".

وهذا العرض الأول لدار الأزياء المشهورة أمام الجمهور بعد أزمة الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا.

VIDEO: Climate activists burst onto the catwalk brandishing banners reading "Overconsumption = extinction" at Louis Vuitton's Paris Fashion Week show pic.twitter.com/N9sWTUKjct — AFP News Agency (@AFP) October 6, 2021

المصدر: RT