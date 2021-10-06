 
مباشر

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة (فيديو)

أخبار العالم

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg0l

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ملاحظة للمراسلين الحاضرين.

وقال لافروف مخاطبا الحضور: "طلب ملح، حين نجيب نحن على الأسئلة لا تجروا مقابلات كما يحدث الآن مع مراسل ما".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا