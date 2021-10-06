مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة (فيديو)

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ملاحظة للمراسلين الحاضرين.

وقال لافروف مخاطبا الحضور: "طلب ملح، حين نجيب نحن على الأسئلة لا تجروا مقابلات كما يحدث الآن مع مراسل ما".

المصدر: RT