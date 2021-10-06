مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة (فيديو)
Sputnik
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خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ملاحظة للمراسلين الحاضرين.
وقال لافروف مخاطبا الحضور: "طلب ملح، حين نجيب نحن على الأسئلة لا تجروا مقابلات كما يحدث الآن مع مراسل ما".
المصدر: RT
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