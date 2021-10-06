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سنودن مهاجما زوكربيرغ: يقدم "فيسبوك" على أنها الضحية الحقيقية!

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سنودن مهاجما زوكربيرغ: يقدم
AP Susan Walsh
مارك زوكربيرغ
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وجه موظف الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس التنفيذي شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، على خلفية التطورات الأخيرة حول منصاتها للتواصل الاجتماعي.

ونشر سنودن على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء اقتباسا من البيان الذي نشره زوكربيرغ على صفحته في "فيسبوك" حيث دعا الكونغرس إلى أداء دور في مسائل مثل تحييد العمر الذي يمكن للقاصرين استخدام خدمات الإنترنت اعتبارا منه والحفاظ على التوازن بين خصوصية بيانات القاصرين في الإنترنت وإطلاع ذويهم البالغين بأنشطتهم هناك.

وعلق سنودن على هذه التصريحات بالقول: "يرد زوكربيرغ على تعطل عالمي وفضيحة وطنية بالادعاء أن "فيسبوك" هي الضحية الحقيقي هناك، ويعرض على الكونغرس بتواضع: أ) فرض قيود تشريعية على استخدام خدمات الإنترنت من قبل القاصرين، ب) تحديد إجراءات التحقق، ث) الحد من خصوصية القاصرين".

وذكر سنودن أن هذه الاقتراحات تتماشى تماما مع صورة وهوية "فيسبوك"، مقارنا إياها بالمقترحات لـ"الحد من إفراز الدموع لدى القاصرين".

وجاءت تصريحات زوكربيرغ ردا على الفضيحة الواسعة التي اندلعت إثر اتهام الموظفة السابقة في "فيسبوك" فرانسيس هاوغن هذه الشركة بالضلوع في تأجيج العنف في دول مختلفة وتجاهل الدراسات عن مواد مضرة بالأطفال في منصاتها للتواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه التصريحات المدوية في ضوء التعطل العالمي الذي طال مؤخرا منصات التواصل التابعة لـ"فيسبوك".

المصدر: RT

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