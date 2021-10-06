سنودن مهاجما زوكربيرغ: يقدم "فيسبوك" على أنها الضحية الحقيقية!

وجه موظف الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس التنفيذي شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، على خلفية التطورات الأخيرة حول منصاتها للتواصل الاجتماعي.

ونشر سنودن على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء اقتباسا من البيان الذي نشره زوكربيرغ على صفحته في "فيسبوك" حيث دعا الكونغرس إلى أداء دور في مسائل مثل تحييد العمر الذي يمكن للقاصرين استخدام خدمات الإنترنت اعتبارا منه والحفاظ على التوازن بين خصوصية بيانات القاصرين في الإنترنت وإطلاع ذويهم البالغين بأنشطتهم هناك.

وعلق سنودن على هذه التصريحات بالقول: "يرد زوكربيرغ على تعطل عالمي وفضيحة وطنية بالادعاء أن "فيسبوك" هي الضحية الحقيقي هناك، ويعرض على الكونغرس بتواضع: أ) فرض قيود تشريعية على استخدام خدمات الإنترنت من قبل القاصرين، ب) تحديد إجراءات التحقق، ث) الحد من خصوصية القاصرين".

Zuckerberg responds to a global outage and national scandal by claiming @Facebook is the real victim here, and modestly proposing Congress consider:



A) legally restricting teen use of internet services

B) identify verification mandates

C) limiting teen privacy



On-brand, really. pic.twitter.com/0hMRf5HpKf — Edward Snowden (@Snowden) October 6, 2021

وذكر سنودن أن هذه الاقتراحات تتماشى تماما مع صورة وهوية "فيسبوك"، مقارنا إياها بالمقترحات لـ"الحد من إفراز الدموع لدى القاصرين".

mark zuckerberg suggests congress consider limiting teen secretion of tears — Edward Snowden (@Snowden) October 6, 2021

وجاءت تصريحات زوكربيرغ ردا على الفضيحة الواسعة التي اندلعت إثر اتهام الموظفة السابقة في "فيسبوك" فرانسيس هاوغن هذه الشركة بالضلوع في تأجيج العنف في دول مختلفة وتجاهل الدراسات عن مواد مضرة بالأطفال في منصاتها للتواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه التصريحات المدوية في ضوء التعطل العالمي الذي طال مؤخرا منصات التواصل التابعة لـ"فيسبوك".

المصدر: RT