قبل محادثات مع عبد اللهيان.. لافروف يبحث مع بلينكن هاتفيا إحياء الاتفاق النووي مع إيران

أكدت روسيا أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف أجرى اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ترأس أجندتها ملف برنامج إيران النووي.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان مقتضب أن الوزيرين في المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي "تبادلا الآراء بشأن أفق استئناف التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة" (أي الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015).

وتابعت الوزارة أن أجندة الاتصال شملت أيضا طيفا من المسائل المطروحة على الأجندة الثنائية.

وجاء هذا البيان قبل دقائق من بدء محادثات في موسكو بين لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

المصدر: RT