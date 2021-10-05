المكسيك تسجل 7682 إصابة جديدة بكورونا و790 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الثلاثاء تسجيل 7682 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و790 وفاة.

ويرتفع بذلك العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و691924 إصابة، والوفيات إلى 279894 منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

المصدر: "رويترز"