خارجية مالي تستدعي السفير الفرنسي

قالت وزارة الخارجية في مالي، مساء الثلاثاء، إنها استدعت السفير الفرنسي لتبلغه احتجاجها بسبب "التصريحات غير الودية والمهينة الصادرة عن الرئيس ماكرون بخصوص مؤسسات الجمهورية".

وأضافت الوزارة في بيان أنها أعربت للدبلوماسي الفرنسي عن "سخط واستنكار حكومة مالي لهذه التصريحات المؤسفة، التي تضر بالعلاقات الودية بين البلدين".

وكان ماكرون قال قبل أيام إن "شرعية الحكومة الحالية في مالي باطلة ديموقراطيا".

كما هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا بسبب الاتهامات التي ساقها ضد بلاده وقال فيها إن فرنسا بصدد "التخلي" عن مالي.

Communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. pic.twitter.com/SjzWf83dAZ — Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) October 5, 2021

المصدر: RT