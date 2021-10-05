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خارجية مالي تستدعي السفير الفرنسي

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خارجية مالي تستدعي السفير الفرنسي
AFP Ludovic MARIN
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قالت وزارة الخارجية في مالي، مساء الثلاثاء، إنها استدعت السفير الفرنسي لتبلغه احتجاجها بسبب "التصريحات غير الودية والمهينة الصادرة عن الرئيس ماكرون بخصوص مؤسسات الجمهورية".

وأضافت الوزارة في بيان أنها أعربت للدبلوماسي الفرنسي عن "سخط واستنكار حكومة مالي لهذه التصريحات المؤسفة، التي تضر بالعلاقات الودية بين البلدين".

وكان ماكرون قال قبل أيام إن "شرعية الحكومة الحالية في مالي باطلة ديموقراطيا".

كما هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا بسبب الاتهامات التي ساقها ضد بلاده وقال فيها إن فرنسا بصدد "التخلي" عن مالي.

المصدر: RT

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