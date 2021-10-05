وزير خارجية حكومة "طالبان": نرجو من الآخرين ألا يخططوا لإضعاف حكومتنا
اعتبر المولوي أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة "طالبان" الأفغانية، أن التغيير الذي حصل بعد الانسحاب الأمريكي "لم يلحق أي ضرر بأي دولة"، متمنيا "عدم التخطيط لإضعاف الحكومة".
وخلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني سايمون غاس والوفد المرافق له، قال متقي: "على بريطانيا أن تتخذ خطوات إيجابية فيما يخص العلاقات الثنائية والمساعدات لتبدأ مرحلة بناء جديدة للعلاقات الثنائية".
وأضاف: "الأمن الآن أفضل من السابق، ولم يلحق أي ضرر من أفغانستان بأي دولة أجنبية، ونرجو من الآخرين أيضا ألا يخططوا لإضعاف حكومتنا".
من جانبه، أكد غاس أن رئيس وزراء بلاده بوريس جونسون، يريد بناء العلاقات مع الحكومة "طالبان" بالنظر إلى الأوضاع والحالات.
3/1— الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) October 5, 2021
استقبل معالي وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي صباح اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني سايمون غاس والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء بحث استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتضمين سلامة وأمن جميع القادمين إلى أفغانستان من خلال السبل القانونية من جميع الجنسيات pic.twitter.com/lHDGhZIr23
المصدر: RT
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