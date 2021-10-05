بريطانيا تسجل 33869 إصابة و166 وفاة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، 33869 إصابة و166 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33869، مقارنة مع 34803 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.968 مليون حالة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الحالات المسجلة بين 29 سبتمبر و5 أكتوبر تراجعت بـ 2.3% مقارنة بالأيام السبعة السابقة لها.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 166 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 33 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 137152 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر: RT