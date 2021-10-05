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"فيسبوك": لا يوجد "نشاط خبيث" وراء انقطاع الخدمة

أخبار العالم

AFP KIRILL KUDRYAVTSEV
فيسبوك
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قالت شركة "فيسبوك" اليوم الثلاثاء إن ضبط الإعدادات الخاطئ الذي أدى إلى توقف جميع خدماتها على الإنترنت لساعات في اليوم الماضي لا يعود لـ"وجود نشاط خبيث".

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ولم توضح الشركة في وقت سابق ما إذا كانت التغييرات في الإعدادات قد خطط لها أو أن شخصا ما قد تدخل عمدا في خوادمها.

وكانت "فيسبوك" عزت العطل الذي حال دون دخول مستخدميها، وعددهم 3.5 مليار مستخدم، على خدماتها مثل "واتس آب" و"إنستغرام" و"مسنجر" إلى خطأ في تغيير الإعدادات.

المصدر: "رويترز"

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