الخارجية الأمريكية: نراجع وثائق باندورا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعمل على مراجعة الوثائق المالية المسربة المسماة بـ "وثائق باندورا"، مشيرة إلى أنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على تفاصيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في إفادة صحفية دورية، إنه لا يمكن أن يعلق على التفاصيل الواردة في الوثائق المسربة.

وقد نشر الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، الأحد، مقتطفات مما يسمى بـ"ملف باندورا" الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين.

وقال الاتحاد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في بيان صحفي، إن الوثائق تضم معلومات عن أكثر من 130 مليارديرا من 45 دولة، بينهم 46 مواطنا روسيا.

وذكر البيان أن "ملف باندورا" يسلط الضوء على حسابات في الملاذات الضريبية تعود إلى أكثر من 330 سياسيا ومسؤولا رفيع المستوى في أكثر 90 دولة، بينهم زعماء لـ35 دولة.

المصدر: "رويترز" + RT