تركيا تسجل 27351 إصابة و194 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، الأحد، 27351 إصابة و194 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 27973 حالة مقابل 28224 السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 7.238 مليون حالة.

وذكرت أنها رصدت 194 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 203 في إحصائية السبت، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا إلى 64661 شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 22004 مرضى لتصل حصيلة المتعافين إلى نحو 6.686 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT