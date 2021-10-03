أردوغان ينشر مقطع فيديو خلال ممارسته رياضة كرة السلة "ردا على شائعات" حول صحته (فيديو)

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر الرد على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول مرضه، من خلال المشاركة في مباراة لكرة السلة.

ونشر أردوغان مقطع فيديو على حسابه عبر "تويتر" يظهر فيه وهو يلعب كرة السلة.

وظهر أردوغان خلال مقطع الفيديو وهو يسدد كرة في الشبكة، معلقا: "التمرين مهم جدا للصحة.. وأحاول ممارسة الرياضة ثلاثة أيام في الأسبوع".

وأضاف: "في الحركة بركة".

Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. 🏀 pic.twitter.com/7sDmQV7MSp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021

وأشارت الصحيفة أن هذه الرسالة لم تكن الوحيدة التي أكد أردوغان من خلالها صحته الجيدة، فقبل يومين، تمت مشاركة صور له وهو يمارس نشاطا رياضيا.

وكان الخبير الأمريكي في شؤون تركيا ستيفن أ.كوك، قال في مقاله في مجلة "فورين بوليسي"، إن "أردوغان يعاني من مشاكل صحية خطيرة، منها زيادة النسيان، مشاكل التنفس، الارتباك، القيء".

المصدر: "زمان" + RT