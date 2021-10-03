بالفيديو.. حريق يلتهم جسرا يعود إلى القرن الـ19 في روما

تعرض جسر يزيد عمره عن 150 عاما في العاصمة الإيطالية روما لأضرار هائلة وانهار جزئيا، بسبب حريق مدمر التهمه الليلة الماضية.

وأكدت صحيفة la Repubblica أن الحريق اندلع في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت في جسر الصناعة المعروف بالجسر الحديدي الذي يربط بين ضفتي نهر التيبر، وأنشئ عام 1862، ويعد من رموز العاصمة الإيطالية.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق في غضون نحو ساعة من تدخلها، لكن الجسر تعرض لأضرار هائلة وانهارت أجزاء منه في النهر.

Ponte Marconi.

Roma Che disastro!

Uno dei simboli del '900 per i romani...

Ma che strano, un ponte di ferro che prende fuoco...🤔

Sarà un caso?🧐 pic.twitter.com/Dc1OVIMVo6 — Sabrina F. (@itsmeback_) October 3, 2021

وأعلنت السلطات عن عدم وقوع إصابات بشرية جراء الحادث، غير أن الحريق أسفر عن قطع خطوط الكهرباء وأنابيب الغاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الإطفاء اكتشفوا تحت الجسر أربعة مخيمات وفيها اسطوانات غاز استخدمت لطبخ الطعام، ومن المرجح أن الحريق بدأ هناك.

وزارت عمدة روما، فيرجينيا رادجي، موقع الحادث بغية تفقد الدمار الذي لحق بالجسر التاريخي، وقالت: "من المفجع رؤية جزء من التاريخ يتحول إلى ذلك".

بدوره، صرح المتحدث باسم إدارة الإطفاء، فرانشيسكو نوتارو، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن الفترة المطلوبة لمعالجة الأضرار وإعادة افتتاح الجسر.

المصدر: la Repubblica