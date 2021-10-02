فرنسا.. خروج 48 ألف شخص لمظاهرات ضد البطاقات الصحية

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في المظاهرات، التي عمت السبت مختلف أنحاء فرنسا وجرت ضد استخدام بطاقات الدخول الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا ارتفع إلى 48 ألف شخص.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الداخلية أنها سجلت 47935 شخصا شاركوا في 173 فعالية احتجاجية شهدتها مدن البلاد.

ومظاهرات السبت هي الـ12 التي تشهدها فرنسا وتشير إحصائية اليوم إلى تراجع عدد المحتجين حيث تم في 25 سبتمبر تسجيل 60 ألف شخص خرجوا للتظاهر.

وفي العاصمة باريس رصدت الشرطة الفرنسية 5335 متظاهرا مشوا عبر الساحات في 5 قوافل.

وأشارت الشرطة إلى أن المظاهرات جرت بشكل عام سلميا ولم تسجل أي اشتباكات وتم احتجاز 3 أشخاص.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات