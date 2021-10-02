نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على "الإخوان المسلمين"

اتهم رئيس وزراء إسرائيل السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الراهن، نافتالي بينيت، بالاعتماد على "الإخوان المسلمين" إثر تعرض عناصر شرطة للضرب في بلدة كفر قاسم.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها مساء السبت على حسابه في "تويتر": "أدين بشدة الاعتداء على الشرطة في كفر قاسم".

وأضاف: "مع اعتماد حكومة بينيت على منصور عباس (رئيس القائمة العربية الموحدة) والإخوان المسلمين، يرفع المجرمون في الوسط العربي رؤوسهم ويتجرؤون على ضرب ضباط شرطتنا. هذا تجاوز للخط الأحمر لا يجب أن يمر مرور الكرام".

وتابع نتنياهو: "يجب استنفاد الصرامة الكاملة للقانون بحق أي شخص متورط في هذا العمل الإجرامي للعنف".

אני מגנה בתוקף את תקיפת השוטרים בכפר קאסם.



כשהממשלה של בנט תלויה במנסור עבאס ובאחים המוסלמים, עבריינים במגזר הערבי מרימים את הראש ומעזים לפגוע בשוטרים שלנו. זו חציית קו אדום שאסור לעבור עליה לסדר היום.



יש למצות את מלוא חומרת הדין עם כל מי שהיה מעורב במעשה האלימות הנפשע הזה. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2021

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض 3 من ضباطها للضرب في كفر قاسم الواقعة داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل، بعد مواجهات مع عناصر أمنية من فلسطينيي الداخل (عرب 48).

وقد أصيب شرطيان ومتطوع بجروح في هذا الاعتداء، ويعتقد أن المعتدين حراس يتبعون للبلدية.

واندلعت المواجهات عندما حاولت قوة من الشرطة اقتحام مبنى بلدية كفر قاسم، وهو ما رفضته قوة أمنية محلية مسؤولة من قبل البلدية عن التصدي للعنف في المدينة وتنفيذ دوريات أمنية.

שני שוטרים ומתנדב נפצעו בפעילות של המשטרה בלילה שבין חמישי לשישי בכפר קאסם. שני חשודים נעצרו לאחר שבמקום התפתח עימות בו תקפו עשרות מעורבים את השוטרים. המשטרה פתחה בחקירה וצפויים מעצרים נוספים | תיעוד האירוע@ittaishick (צילום: חדשות בזמן) pic.twitter.com/Fp5xJM8HGV — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2021

المصدر: RT + وكالات