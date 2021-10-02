زلزال بقوة قرابة 6 درجات يضرب حدود البرازيل وبيرو
Reuters Yuriko Nakao
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالا قويا تصل قوته قرابة ست درجات حسب مقياس ريختر هز اليوم السبت منطقة عند الحدود بين البرازيل وبيرو.
وأكد المركز أن الزلزال الذي تقدر قوته بـ5.9 درجة وقع على بعد 379 كلم غربي ريو دي جانيرو، وعلى بعد 174 كلم جنوبي بلدية تارائوسا في البرازيل.
ووقع الزلزال على عمق 597 كلم تحت سطح الأرض، حسب خبراء المركز.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.
المصدر: RT
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