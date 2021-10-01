اليونان: لن نسمح بتكرار أزمة اللاجئين

أعلنت اليونان أنها لن تسمح بتكرار أزمة اللاجئين على حدودها، ولن تقبل تدفقات "غير مضبوطة" للمهاجرين، وذلك عقب تدهور الوضع في أفغانستان.

وفي ختام زيارته إلى مخيم جديد للاجئين في بلاده ضمن جزيرة قريبة من تركيا، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده "لن تقبل تدفقات غير مضبوطة للمهاجرين تكون مماثلة لما حدث في 2015".

وفي تصريحات للصحفيين خلال عودته إلى أثينا أضاف، أن "أوروبا بحاجة للعمل مع الدول المجاورة لأفغانستان لضمان بقاء اللاجئين في المنطقة".

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وقال ميتسوتاكيس: "نجحنا في إرسال رسالة للمهربين وعملائهم مفادها أن القيام بهذه الرحلة عبر بحر إيجه سيكون إهدارا للأموال".

وافتتحت اليونان التي شيدت سورا بطول 40 كيلومترا على الحدود التركية، مخيما بتمويل أوروبي في جزيرة ساموس، وهو منشأة مترامية الأطراف محاطة بأسلاك شائكة وتخضع لرقابة مشددة، ينظر إليه على أنه تجسيد لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.

المصدر: "رويترز"