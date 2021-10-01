الشرطة النمساوية تفتش سفارة بيلاروس في فيينا بسبب أنباء عن عبوة ناسفة داخلها

أعلنت الشرطة النمساوية أنها بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية البيلاروسية، أجرت اليوم الجمعة عملية خاصة داخل مقر سفارة مينسك في فيينا.

وصرح المتحدث باسم الشرطة النمساوية، كريستوفر فيرنياك، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن هذه العملية جاءت بعد تلقي أجهزة إنفاذ القانون معلومات عن وجود عبوة ناسفة داخل السفارة البيلاروسية.

ونقلت الوكالة عنه قوله: "وردت في النهار معطيات عن خطر محدق، وتم تنسيق الخطوات اللازمة مع موظفي السفارة لكونها منطقة خارج نطاق الولاية القضائية، ثم أجرينا تفتيشا".

وأكدت الشرطة أن العملية قد اختتمت ولم تثبت صحة المعلومات عن الخطر المزعوم.

وتعهد فيرنياك بأن المحققين النمساويين سيجرون تحقيقا في ملابسات الحادث.

وسبق أن تعرضت سفارة بيلاروس في عاصمة قرغيزستان مدينة بيشكك، لحادث مماثل مؤخرا.

المصدر: "تاس"