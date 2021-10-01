"الفتاة الغارقة" تثير قلق الإسبان (فيديو)
Reuters
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أثار وجه يحدق لفتاة تغرق أثناء المد والجزر في مياه نهر نيرفيون في مدينة بلباو الإسبانية قلق الناس وتساؤلاتهم.
وابتكر الفنان المكسيكي روبن أوروزكو، هذه الشخصية الغامضة بعنوان "بيهار"، وتعني "غدا" في لغة الباسك، قائلا إن الهدف هو أن يدرك الناس أن "أفعالهم يمكن أن تغرقنا أو تبقينا واقفين على أقدامنا".
ويتكون العمل الفني من الألياف الزجاجية ويزن 12 كليو غرام، و مع ارتفاع وانخفاض المد والجزر، يظهر وجه الفتاة وهو يحدق بشكل غريب.
المصدر: رويترز
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