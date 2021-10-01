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سلطات كوبا والبهاما توقف مئات المهاجرين من هايتي وتعتزم إعادتهم إلى بلدهم

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سلطات كوبا والبهاما توقف مئات المهاجرين من هايتي وتعتزم إعادتهم إلى بلدهم
Reuters EDGARD GARRIDO
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أوقفت سلطات كوبا وجزر البهاما المئات من المهاجرين من هايتي المتجهين بحرا إلى الولايات المتحدة، وأكدت عزمها إعادتهم إلى هايتي.

وقالت قوات الدفاع الملكية البهامية أنها نشرت زوارقها في جنوب شرقي البلاد لحمايتها من تدفق المهاجرين، وإن تلك الزوارق قامت بتوقيف نحو ألف مهاجر خلال الأيام الـ 10 الأخيرة.

وحثت سلطات البهاما الجميع على الامتناع عن مثل هذه الرحلات الخطيرة.

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بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكوبية أن العديد من القوارب وصلت إلى المناطق الشرقية والوسطى من كوبا، وعلى متنها المهاجرون من هايتي المتجهون إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكد البلدان أنهما سيقومان بترحيل المهاجرين إلى بلادهم.

وكان نحو 30 ألفا من المهاجرين من هايتي، أفقر دولة في الأمريكتين التي تواجه أزمات اقتصادية وأمنية وإنسانية حادة، قد وصلوا إلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وقد تم ترحيل 5 آلاف منهم إلى هايتي.

المصدر: "رويترز"

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