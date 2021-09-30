صدور حكم جديد على ساركوزي

أصدرت محكمة في باريس، الخميس، حكما بالسجن لمدة عام على الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في انتخابات الرئاسة 2012.

وقال القاضي في الحكم إنه يمكن أن ينفذ ساركوزي العقوبة في منزله مع استخدام جهاز مراقبة إلكتروني، حيث من المستبعد أن يدخل الرئيس الأسبق البالغ 66 عاما من عمره السجن، إذ سيستأنف الحكم في خطوة تعني عمليا إيقاف تنفيذه.

وقال ساركوزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أطلب فقط أن يكون القانون المطبق علي مثل أي مواطن آخر... أناشد المحكمة تطبيق العدالة. وسوف أسلك هذا الطريق حتى نهايته".

لكن الحكم الثاني الصادر على ساركوزي هذا العام أفقده مكانته بعد أن قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وظل يتمتع بنفوذ بين المحافظين.

وقد يدفع الحكمان ساركوزي إلى لعب دور محدود في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، فهو لا يعتزم الترشح لكن من المتوقع أن يدعم مرشح حزبه باعتباره من أعمدة التيار اليميني.

وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية اتسمت بالبذخ ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.

ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة وقال للمحكمة في يونيو إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال.

المصدر: "رويترز"