الأمم المتحدة تعلق على إعلان إثيوبيا طرد شخصيات منها

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيوتيرش عن صدمته من إعلان إثيوبيا أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة "أشخاص غير مرغوب فيهم" على أراضيها.

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وفي بيان أصدره قبل قليل، قال غوتيرش: "لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن حكومة إثيوبيا قد أعلنت أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، أشخاص غير مرغوب فيهم".

وأضاف غوتيرش أن "جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسترشد "بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال".

وحسب البيان الذي نشره موقع الأمم المتحدة في الإنترنت، أشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة في إثيوبيا "تقدم المساعدات المنقذة للحياة - بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الصرف الصحي - للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأبدى "ثقة كاملة" في موظفي الأمم المتحدة الموجودين في إثيوبيا.

وختم غوتيرش بالإعلان عن أن المنظمة الدولية "تعمل الآن مع حكومة إثيوبيا على أمل "السماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم الهام".

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت في وقت سابق اليوم، 7 موظفين كبار في الأمم المتحدة "شخصيات غير مرغوب فيها" وطالبتهم بمغادرة أراضيها، في غضون 72 ساعة.

وقالت الخارجية الإثيوبية عبر "تويتر" إن طرد الموظفين رفيعي المستوى في المنظمة الأممية يأتي بدعوى "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".

المصدر: RT