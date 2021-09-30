مطارات باريس تعلق الرحلات بسبب عطل فني
أعلنت إدارة الطيران المدني الفرنسية عن تعليق تسيير رحلات الطيران مؤقتا صباح اليوم الخميس من كافة مطارات العاصمة باريس، بسبب عطل في الأنظمة الإلكترونية.
وأكدت إدارة الطيران على حسابها في "تويتر" أن الانقطاع دام أقل من 30 دقيقة نتيجة لخلل في النظام الخاص بالتعامل مع خطط الطيران، ويجري الآن استئناف تسيير الرحلات تدريجيا.
#Perturbation | Reprise progressive du trafic #aérien sur les aéroports parisiens, suite à une panne du système de traitement des plans de vol.— dgac🇫🇷 (@DGAC) September 30, 2021
La panne a duré moins de 30 minutes.
وأوضحت قناة BFMTV أن هذه المشكلة طالت مطارات منطقة إيل دو فرانس (التي تشمل باريس)، وهي مطارات شارل ديغول، وأورلي، ولو بورجيه.
المصدر: RT + BFMTV
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