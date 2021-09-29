تقرير: احتياطات البنك المركزي الأفغاني بالدولار نفدت قبل سيطرة "طالبان"

ورد في تقرير أعدّ للمانحين الدوليين لأفغانستان أن معظم احتياطات البنك المركزي الأفغاني النقدية بالدولار، نفدت في الأسابيع التي سبقت سيطرة "طالبان" على البلاد.

وجاء في التقرير الذي قالت "رويترز" إنه "سري"، وأعده مسؤولون اقتصاديون دوليون كبار مؤخرا لمؤسسات بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن النقص الحاد في السيولة النقدية في أفغانستان بدأ قبل سيطرة "طالبان" على كابل.

وانتقد التقرير الطريقة التي تعاملت بها القيادة السابقة للبنك المركزي مع الأزمة في الأشهر التي سبقت غزو "طالبان"، بما في ذلك قرارات بيع مبالغ كبيرة غير معتادة من الدولارات بالمزاد وتحويل الأموال من كابل إلى الفروع الإقليمية.

وورد في التقرير أن "احتياطيات النقد الأجنبي في خزائن البنك المركزي في كابل نضبت، ولا يستطيع البنك تلبية طلبات النقد"، وأن "أكبر مصدر للمشكلة هو سوء الإدارة في البنك المركزي قبل سيطرة طالبان".

وكشف أن "البنك المركزي باع 1.5 مليار دولار في المزاد بين 1 يونيو و15 أغسطس لمتعاملين محليين في النقد الأجنبي. وبحلول 15 أغسطس، كان لدى البنك المركزي مسؤولية مستحقة قدرها 700 مليون دولار و50 مليار أفغاني (569 مليون دولار) تجاه البنوك التجارية".

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إنه "في ظل الحكومة السابقة، اعتمد البنك المركزي على شحنات نقدية بقيمة 249 مليون دولار، يتم تسليمها كل ثلاثة أشهر تقريبا من فئة 100 دولار ومخزنة في خزائن البنك المركزي والقصر الرئاسي".

المصدر: "رويترز"