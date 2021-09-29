قراء صحيفة "الديلي ميل" ينتصرون لمترجمة بوتين

تتناول قراء صحيفة ديلي ميل البريطانية بالنقاش والتعليق المزاعم القائلة بأن فلاديمير بوتين اختار خصيصا مترجمة جميلة للقاء دونالد ترامب في عام 2019.

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وكانت ستيفاني جريشام، المتحدثة السابقة باسم الرئيس الأمريكي السابق، قد زعمت في كتاب أن "المرأة الجذابة ذات الشعر الفاحم" اختيرت لتشتيت انتباه الرئيس الأمريكي خلال المحادثات.

وتعامل العديد من المعلقين بشككل سلبي مع هذا التصريح. ومن ذلك أشار مستخدم تحت الاسم المستعار "hilldweller" إلى أن هذه المرأة مترجمة محترفة، وجاءت إلى الاجتماع لتؤدي عملها وليس للمشاركة في عرض أزياء".

وكتب تشيستر ديربينجتون تعليقا يقول: "إذا كانت هذه هي التفاصيل التي ما تحدثت عنه جريشام في كتابها الصغير المخزي والممل، فمن الواضح أنه ليس لديها ما تقوله"، فيما أقر العديد من مستخدمي "تويتر" بأن المترجمة الروسية لها مظهر لطيف فعلا.

وكتب أحدهم يقول: "أرى سيدة جميلة"، ولفتت أخرى إلى "هذا ما تبدو عليه المرأة الروسية".

ومع ذلك، لم تخل تعبيرات المعلقين من المزاح، حيت نصح مستخدم باسم ستيف باستخدام تمثال من الورق المقوى لإلهاء ترامب، مشيرا بلهجة ساخرة "هو مغرم فعلا في مثل هذا الأمر"، فيما علق آخر قائلا: أليست الروسية اللغة الأم لدى ترامب؟".

وقال مستخدم ثالث: "في هذه الحالة يكون ترامب قد أخذ نانسي بيلوسي إلى المفاوضات حول الأسلحة النووية بمثابة سم للعيون".

وسردت ستيفاني جريشام، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في كتاب بعنوان "سأجيب الآن على أسئلتكم"، ما رأت داخل البيت الأبيض في عهد ترامب. ومن المقرر صدور الكتاب في 5 أكتوبر، وفيه تتحدث عن عملها في البيت الأبيض.

وصرحت المتحدثة باسم الرئيس السابق ليز هارينجتون بأن الكتاب كان "محاولة أخرى مثيرة للشفقة للاقتتات من قوة الرئيس وبيع الأكاذيب عن عائلة ترامب".

أما دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية فقد أوضح أن المرشحين للعمل كمترجمين لبوتين تتم الموافقة عليهم من قبل وزارة الخارجية الروسية بناء على طلب إدارة الرئيس.

المصدر: نوفوستي