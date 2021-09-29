ريابكوف: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية سينعكس على آفاق الحوار

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن روسيا تتابع عن كثب المعلومات المتعلقة بآخر إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وشدد نائب الوزير، على أهمية عدم اتخاذ خطوات قد تمنع استئناف عملية التفاوض، بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأضاف ريابكوف: "نحن نراقب جميع المعلومات التي تأتي من مصادر مختلفة حول هذا الموضوع، ونربطها بالطبع بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي فرضت نظام عقوبات صارم إلى حد ما ضد كوريا الشمالية، وحددت المعايير المسموح بها لتطوير قدرات بيونغ يانغ العسكرية".

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ووفقا له، ستنعكس عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة، بما في ذلك اختبار صواريخ فرط صوتية، "على آفاق استئناف الحوار من أجل حل مشكلة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. والمهم الآن هو عدم السماح بخطوات من شأنها أن تعيق هذه العملية السياسية. لن ندعم محاولات افتراضية لاستخدام تجارب إطلاق معينة من جانب كوريا الشمالية تأجيج الوضع أكثر. نعتقد أنه يوجد مسار بديل، وكلما أسرعنا في استئناف العملية السياسية والحوار، كان ذلك أفضل لأمن شمال شرق آسيا بالكامل والأمن العالمي أيضا ".

المصدر: نوفوستي