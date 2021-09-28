كوريا الشمالية تكشف عن مواصفات صاروخ جديد اختبرته مؤخرا
Reuters KIM HONG-JI
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أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ يوم الثلاثاء، هو صاروخ فرط صوتي تم تطويره مؤخرا.
وأشارت الوكالة إلى أن "تطوير مثل هذه الأنظمة من الأسلحة يعزز القدرات الدفاعية" لكوريا الشمالية.
وأضافت أنه "في أول تجربة له، أكد علماء القطاع الدفاعي الوطني التحكم في تحليق الصاروخ واستقراره أثناء عمله".
وأكدت الوكالة أن مواصفات الصاروخ الذي أطلق عليه "هواسونغ 8"، تتجاوب مع مواصفاته المنشودة، بما في ذلك قدرته على المناورة وتحليق الرأس القتالية فرط الصوتية التي يحملها.
وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يتابع تجربة إطلاق الصاروخ.
المصدر: رويترز
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