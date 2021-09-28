كندا.. اعتقال قس نشر أكاذيب حول كورونا في الولايات المتحدة

اعتقل القس الكندي أرتور باولوفسكي على مدرج مطار كالغاري الدولي أثناء عودته إلى كندا، بتهمة نشر أكاذيب حول كورونا في الولايات المتحدة على مدار أربعة أشهر.

وقالت الصحيفة البريطانية إن "اعتقال القس حصل بعد ظهر يوم الاثنين ووجهت إليه تهمة ازدراء المحكمة في 5 يونيو".

وتم القبض على باولوفسكي في مايو مع شقيقه داويد باولوفسكي لتنظيم وترويج وحضور تجمع غير قانوني، دون كمامات ودون الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وأدين كلاهما بتهمة الازدراء في يونيو بعد تجاهل متعمد لقيود كوفيد-19.

Pastor Artur Pawlowski was arrested today at the airport in Calgary, after he returned from a 4 month tour of the US, where he was a darling of MAGA media. He spent every day in the US spreading lies and vaccine conspiracies on TV and speeches around the US. pic.twitter.com/9lWcKNrAJh — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) September 28, 2021

وطلبت محكمة ألبرتا هيلث سيرفيسيز خلال جلسة النطق بالحكم في وقت سابق في سبتمبر أن يسجن باولوفسكي لمدة 21 يوما وتغريمه بـ2000 دولار، وسجن شقيقه 10 أيام.

المصدر: "الإندبندنت"